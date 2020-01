Caro Maurizio stavolta la figura del ciuccio l’hai fatta tu…

Di Vincenzo Famiglietti

Nessun trionfo ha adornato il trienno di scintillante gioco sarriano nel Napoli, poi il salto al Chelesea, con l’Europa League alzata al cielo in quella magica notte, indi la stagione juventina carica di attese e grandi speraqnze. Ma finora la sua nuova squadra, superdecorata da otto tricolori di fila, non eccelle nel gioco.

Da agosto ad oggi si annotano: magie decisive di quel gran birbone (pura classe di origine incontrollata, si intende) di Cristiano Ronaldo, qualche colpo di magheto di Higuain o Dybala, insomma lampi individuali; poi quattro o cinque doni piovuti giù dall’Olimpo arbitrale (con Bologna, Genoa e Torino netti, ndr), il solito pragmatismo che caratterizza i bianconeri da una vita, ma l’apporto sul piano el gioco da parte dell’ex idolo del Napoli e di Napoli non ha avuto sinora un peso specifico rilevante nell’impero di casa Agnelli.

Il giudizio su Sarri è in bilic,o e fra gli osservatori e fra i tifosi juventini non pochi storcono il naso. Taluni lo squadrano da capo a piedi con quel pizzico di snobismo tipico del popolo sabaudo, non sempre obiettivamente antipatico al resto d’Italia se non accompagnato da uno sprezzante integralismo bianconero.

Ma il ritorno al San Paolo, nelle vesti di avversario di Maurizio, è stato un fiasco. Non bella a vedersi la sua Juve, molto meno appariscente del solito, sotto traccia nelle fiammate dei suoi singoli- si è salvato dalla debacle solo Ronaldo anche per il gol di puro opportunismo-, fuori tempo gli equilibri fra i reparti, tutti in campo un po’ sulle gambe, poca cattiveria agonistica. Una Juve all’incontrario, della quale il rigenerato Napoli ha fatto un sol boccone. §§E dei meriti che una volta furono del tecnico toscano, nel giorno del suo rendez vous al San Paolo, si sono evidenziati solo demeriti.