Cari azzurri, prima di scendere in campo pensate alla lacrime di quel bambino

Per un istante, vorremmo entrare nei pensieri dei giocatori del Napoli per carpirne la reazione suscitata dal pianto del bambino, immortalato dalle telecamere di Dazn sugli spalti dello stadio San Paolo, durante la telecronaca di Napoli-Fiorenrina. Lacrime “azzurre” versate per una sconfitta che andava maturando.

Inesorabilmente. Si, perchè quel pianto, chissà in quanti supporters stava avvenendo la stessa reazione, noi non ne siamo stati esclusi, meriterebbe una riflessione, profonda. Non però da parte degli opinionisti, dei commentatori o degli stessi tifosi ma soprattutto dei calciatori che questa passione “azzurra”, uguale per tutti, bambino, ragazzo, giovane, adulto e anziano, abbiano visto anche gli occhi lucidi di una ragazza, contribuiscono ad alimentare indossandone la Maglia. Chissà a cosa staranno pensando osservando quella passione, ingenua, infantile ma già fortemente radicata in un ragazzino, in cui c’è un innato e intenso senso di appartenenza.

Lacrime che sono un patrimonio di un amore, spesso violato da ingiustizie ma anche da una incapacità di dare forza e vigore ad una passione che mai potrà essere annullata. Nonostante tutto. Quegli occhi, da cui sgorga passione vera, per i quali si dovrebbe lottare, sportivamente parlando, fino all’ultima goccia di sudore, fino all’ultimo respiro, fino alle ultime forze che si possono impegnare.

Laddove non hanno potuto l’ex mister Carlo Ancellotti, per il momento Rino Gattuso, nel dare una svolta a questo periodo di magra, sotto l’aspetto dei risultati, ci piacerebbe che fossero proprio queste lacrime, questo pianto a dare il giusto senso, il giusto scopo ad una squadra che ormai sembra avere perso il bandolo della matassa, l’orientamento in campo. Pianto che va onorato, che dovrebbe dare forza e convizione a chi in questo momento non ne ha, stimoli a chi non ne riesce più a trovare. Che siano lacrime non versate invano…

Renato Rocco