Cambia la regola sul mani in area. Napoli subito penalizzato dalla novità

Scrivono Edoardo Lusena e Davide Longo sulla Gazzetta dello Sport:

“Al Tardini Mariani ha ben gestito i 90’ minuti- non difficili, va detto – di Parma-Napoli. Al 32’ buona lettura del non mani di un incolpevole Bruno Alves che ritrae il braccio, comunque in posizione congrua, “cecchinato” da Lozano, su un episodio simile ad alcuni che, nella passata stagione, abbiamo visto giudicare in maniera controversa”.

Lo scorso anno il Napoli fu il primo ad essere penalizzato dalla norma che era cambiata. Fu dato un rigore alla Fiorentina per un fallo di mano di Zielinski assolutamente involontario. La norma è cambiata di nuovo, ed il Napoli è stato, anche questa volta, il primo ad essere penalizzato…