Bravo De Luca: se nessuno dice che il Covid è meno pericoloso non c’erano alternative

Non si gioca, alla faccia dei protocolli e delle follie della Lega. La Regione Campania ha semplicemente deciso che i giocatori di calcio sono in tutto e per tutto uguali agli altri cittadini. In caso di focolaio vanno in isolamento non solo i positivi, ma tutti coloro che hanno avuto a che fare con loro. Punto e basta.

Bisogna plaudire De Luca che ha preso una decisione coraggiosa. In un mondo in cui nessuno si prende nessuna responsabilità lui lo ha fatto. Con buona pace di Uefa, Figc, Lega Calcio e compagnia cantando.

C’era davvero bisogno di prendere una decisione così eclatante? Probabilmente no, ma il Governatore non aveva alternative. A meno che non venga fuori l’Organizzazione Mondiale della Sanità per dire che il Covid non è più letale, non ci sono alternative.