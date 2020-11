Bonera: “Vittoria contro una grande. Petagna? Ci ha messo in difficoltà”

Daniele Bonera, vice allenatore del Milan, dopo la vittoria sul Napoli per 3-1, ha risposto alle domande di giornalisti e opinionisti presenti nello studio di Sky :

“Infortunio Ibra? Non e’ solito uscire dal campo, vedremo nei prossimi giorni cosa sarà. E’ evidente che e’ una vittoria importante. Stiamo lavorando nella direzione giusta. E’ prematuro parlare di qualcosa che si aggiudica a maggio.

Pioli era contentissimo, l’ho sentito, ha visto tutta la squadra nello spogliatoio in collegamento. Abbiamo a disposizione una grande rosa. Siamo consapevoli di essere in alto e vogliamo starci il piu’ a lungo possibile. Il nostro campionato ci ha insegnato a non sottovalutare nessun avversario.

Il Napoli e’ una grande squadra, ha trovato di fronte un’altra grande squadra. Ci sono formazioni che hanno investito e sono state costruite con l’idea di vincere il campionato. Noi non siamo stati costruiti per vincere subito. Ma e’ prematuro parlare di altro. Siamo migliorati molto, e’ vero. Guardiamo al futuro con ambizione.

Petagna? In certe situazioni dobbiamo muoverci meglio. Certe gare si possono anche pareggiare o vincere in 10. Proveremo a migliorare gia’ da domani. Queste piccole cose ci faranno crescere, per ora siamo molto contenti. Indossiamo una maglia importante. Ogni giorno la consapevolezza dei nostri mezzi deve aumentare. Il campionato e’ infinito”.