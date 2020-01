Basta Demme: ed il calcio liquido (o liquefatto) prende solidità…

Veni, vidi, vicit. Diego (nome magico) Damme ci ha messo poco a conquistare tutti. Tifosi, allenatore, compagni di squadra. Senza strafare, senza fare il fenomeno, senza tentare numeri a circo. Il calcio è soprattutto equilibrio. Era la pedina che mancava al Napoli. Tutti quelli che masticano appena un po’ di calcio sapevano che il Napoli di Ancelotti era una follia. Tutti quelli che non hanno paura di quello che dicono o scrivono lo avevano detto e scritto. Noi di persemprenapoli certe cose le abbiamo dette e scritte non nel momento di crisi. Non a mercato finito, ma quando il mercato era ancora aperto.

Damme, non un fenomeno, ma un buon giocatore, ha regalato al Napoli quello che al Napoli mancava. Un uomo di ordine e di equilibrio, capace di farsi vedere e di vedere i compagni. Giocate massimo a due tocchi per pulire il pallone. Soprattutto la capacità di farsi vedere per aiutare chi era in possesso di palla. Solo un pazzo poteva pensre che al Napoli non servisse un giocatore del genere. E se lo ha davvero pensato (e non solo detto per il suo essere paraculo) non abbiamo problemi a ripetere che Ancelotti è impazzito (calcisticamente parlando).

Non è una questione di schema. Un giocatore del genere serve sempre. Serve se giochi con la difesa a 3 a 4 o a 5, serve se giochi con 2,3,4 o 5 centrocampisti. Attenzione: non stiamo parlando di un fenomeno, del nuovo Pirlo, e neanche del nuovo Jorginho. O per meglio dire: non lo sappiamo ancora, deve ancora dimostrare il suo valore, Ma è bastato avere in campo uno con le sue caratteristiche per vedere la differenza. Siamo passati dal calcio liquido (o liquefatto) al calcio solido.

Con tanti saluti a Carletto: nessuno gli negherà un posto nell’Olimpo del calcio. Ma nessuno potrà dire che a Napoli ha fatto bene.