Bagni su Lobotka: “lo conosco bene, da prima che andasse al Nordsjaelland”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex azzurro Salvatore Bagni parla così di Lobotka:

“Non penso sia stata la prima scelta, ma Torreira era bloccato dall’Arsenal. Lo slovacco lo conosco bene: quattro anni fa, prima che andasse al Nordsjaelland, lo avevo offerto a due squadre di Serie B. È un giocatore geometrico e dal rendimento costante. Ma non gli puoi chiedere la giocata di fantasia. Tira poco in porta e gol non ne fa, ma ha dinamismo e con lui miglioreranno le mezzali”.

– segui persemprenapoli su facebook, twtter, youtube