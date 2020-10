Avv. Torre: “Ecco perché il 3-0 a tavolino non può essere valido”

Abbiamo parlato con l’Avv. Antonio Torre (tra l’altro fondatore della società di Calcio a 5 Atletico Tigre) della situazione che si è venuta a creare tra Juventus e Napoli. Ecco le sue parole:

“La situazione è complessa perché gli interessi sono altissimi e questo costituirà un precedente. Perché non varrà soltanto per il Napoli, ma per tutte le squadre della Campania. E qualsiasi altra regione potrebbe adottare provvedimenti similari.

La ragionevolezza dovrebbe portare ad un rinvio, memori dell’esperienza proprio col Genoa. Il virus ha un periodo di incubazione. Abbiamo giocato contro una squadra che ne aveva 14, normale che ci sia stato contagio. Fino al giorno prima erano due.

Solo Zielinski ed Elmas positivi ( che peraltro hanno continuato ad allenarsi in gruppo i giorni successivi)? Aspettiamo qualche altro giorno…

Dal punto di vista giuridico, però, il 3-0 non esiste né in cielo né in terra.

C’è un provvedimento di un’autorità pubblica che ti impone l’isolamento fiduciario, riservandosi di fare gli opportuni controlli.

Il regolamento FIGC non è una fonte del diritto e non può derogare la legge (o atti equivalenti).

E come qualsiasi regolamento, non può imporre conseguenze negative o applicare sanzioni se determinate condizioni sono imposte dalla pubblica autorità.

Farò due esempi banali per comprendere meglio i contorni della vicenda.

Immaginiamo un provvedimento del prefetto che impone, per ragioni di sicurezza e/o ordine pubblico, di non aprire ai terzi (quindi di giocare a porte chiuse) una determinata struttura sportiva. La FIGC non potrebbe mai sanzionare la squadra di casa per questo provvedimento.

Ma facciamo un altro esempio. Se domani mattina la regione Piemonte imponesse la chiusura totale di tutti gli impianti sportivi… il discorso sarebbe sempre lo stesso. Il Napoli dovrebbe vincere 0-3 perché non è possibile reperire una struttura in meno di 24 ore? Assolutamente no“.