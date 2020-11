Auriemma: “Zielinski? Non si regge in piedi”

Il noto giornalista Raffaele Auriemma s’è espresso riguardo le condizioni dei due nuovi ristabiliti dal covid del Napoli, Zielinski ed Elmas. Ecco le sue parole: “Perché non schierare Piotr Zielinski sulla trequarti? Zielinski ultimamente non si regge in piedi. Bisogna capire che oltre venti giorni Covid fanno male a tutti, anche ai calciatori. E’ una brutta esperienza. Il polacco, lo avete visto pure in Nazionale, non si è ancora ripreso. Elmas ha avuto una sintomatologia più lieve, mentre Zielinski è stato molto male: febbre, tosse e dolori muscolari ovunque; credo ci metterà un po’ di tempo per recuperare al 100% “.