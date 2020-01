Atro che ringhio, questo sembra un barboncino…

Di Vincenzo Famiglietti

Rino Gattuso, soprannominato Ringhio per il suo vulcanico quasi eruttivo carattere, non si sta dimostrando, almeno fino ad ora, il tecnico che può porre rimedio ai gravi danni creati dalla scellerata famiglia Ancelotti. Lo sprint in più c’è stato solo a sprazzi, per esempio a Roma contro la Lazio, e non è stato accompagnato dai risultati: appena 3 punti in 5 partite e terza sconfitta di fila per l’ex milanista, che sembra impotente nel rimediare allo sbandamento di un gruppo che fino a pochi mesi fa contendeva lo scudetto alla Juve.

La svolta di Gattuso ci si aspettava fosse soprattutto un imprinting di personalità, di grinta e mentalità vincente. Spaesato ed impaurito era il Napoli di Ancelotti, allenatore moscio ed inconcludente (almeno nella sua era napoletana), e non è diventato un leone con Gattuso.

Al San Paolo la Fiorentina ha fatto subito la voce grossa, ha giocato una buona partita ed il Napoli si è messo, in un battido di ciglia, da solo alle corde.

Dopo piccoli segnali di rirpesa motivazionale con la Viola gli azzurri hanno dimenticato gli attributi nello spogliatotio. O forse a Castelvolturno. Approccio floscio alla gara, dove è finito il proverbiale coraggio di Gattuso… Serviva una svolta psicologica ed invece ci si sveglia in uno psicodramma calcistico.

A livello comunicativo Gattuso parla con frasi scontate, in gergo politicense. Parole come omogeinizzato in un brodino passato al microonde.: “Sono il responsabile di questa sconfitta”, oppure nel dopo Fiorentina “Chiediamo scusa ai tifosi ed alla città”. I fatti non ci sono ma neppure le dichiarazioni sono convincenti.

E monocorde è anche l’assetto tattico che Gattuso dà al Napoli. D’accordo col 4-3-3 lo sono tutti gli osservatori, un po’ meno sull’incapacità di essere meno scontato con le consegne date ad Insigne e Callejon.

Napoli-Fiorentina ha rappresentato l’involuzione dell’involuzione. Le colpe non sono tutte di Gattuso, certo, ma a breve se non dà la svolta finirà anch’egli sul banco degli imputati eccellenti.