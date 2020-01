Ass. Borriello: “Troveremo una soluzione per il tifo, accaduti fatti assurdi”

Questo uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate in merito alla protesta del tifo organizzato sulle riforma d’uso allo stadio:

“Bisogna trovare una soluzione questo è certo, i delinquenti dagli stadi vanno sempre allontanati ovviamente, la questura deve fare il suo lavoro come succede in tanti altri stadi caldi: Milano, Verona e così via, senza però trascendere.

Ho sentito di cose assurde, bisogna analizzare il modello di tanti altri stadi italiani ed europei, le soluzioni ci sono. Il San Paolo in queste condizioni rattrista”.

