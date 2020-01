Ancelotti? Meglio vedovella che prostituta

Lo scrivevo oltre un mese fa: “esonerare Ancelotti è follia”. È stato identificato il colpevole, il capro espiatorio di una scellerata campagna comunicativa e gestionale che ha prodotto lo scempio attuale.

Se questa crisi profonda ha una genesi, essa è riconducibile al 17 ottobre, giorno in cui Aurelio De Laurentiis sparò sentenze ed anatemi nei confronti dei giocatori più rappresentativi.

Ci ritroviamo dopo quasi due mesi con Gattuso in panchina ed il misero score di quattro sconfitte ed unaance vittoria esterna col Sassuolo in quella che probabilmente è una delle partite più brutte della storia recente del Napoli.

Acclamato dalla folla che inneggiava al sacro furore calabro che l’ha reso celebre, e dalla stampa di regime che incensava Ancelotti fino al giorno prima dell’esonero, salvo poi martoriarlo dall’indomani, “ringhio star” è da ricordare solo per le goffe ed indegne invettive nemmeno tanto velate nei confronti del suo predecessore circa la preparazione atletica e l’inibizione del pensiero dei suoi calciatori.

E sciacallaggio mediatico sia nei confronti di Ancelotti che, seppur non esente da responsabilità, aveva un progetto ambizioso, basato sul trasformismo e l’intercambiabilità, sulla verticalità. Invece le orecchie mi scoppiano, quando alla radio, in preda ai crampi al cervello ascolto le nenie di sterili prefiche, massacrare Ancelotti per le sciatterie tecniche e tattiche di Gattuso.

Le 5 mediocri partite (6 se si considera il simpatico Perugia) con Gattuso alla guida tecnica, con Fabian da centromediano metodista ed Insigne nuovamente insignito del ruolo che aveva pubblicamente preteso interpretare nel 433, ci insegnano finalmente che il 424 di Ancelotti era un falso problema. Era, anzi, la soluzione alla mancanza di un play. Il Napoli creava palle gol e verticalizzazioni seppur spesso improduttive per imprecisione, pali, traverse e torti arbitrali.

Ed oso ancora un po’…. Ricordo le esultanze filo-presidenziali alla notizia della firma all’Everton di Carletto, che avrebbe sgravato Adl dall’onere dello sfarzoso ingaggio. Ebbene adesso, gli stessi filo-presidenziali, segretamente piangono, perché se non fosse stato ingaggiato all’Everton, dopo nemmeno due mesi siederebbe nuovamente sulla panchina del Napoli.

Sono una “vedovella” di Ancelotti? Ebbene sì, chiamatemi vedova. Sono la vedova di un Napoli che non esiste più, la vedova di un Napoli che AdL, calciatori e stampa hanno distrutto.

Meglio vedova che prostituta.

Adesso tacere e remare. Rispettare il dolore e la passione di chi aspetta la domenica per sognare e riempire una gradinata cimiteriale. Il cimitero di Fuorigrotta con i posti numerati e i cori dei supporters avversari.

Sognare un Napoli diverso.

È il momento di vendere, il momento di imboccare l’autostrada per Bari. L’altro scenario malauguratamente plausibile è che si finisca sotto l’egida di Edo cuore di babbo.

Luigi D’Andrea