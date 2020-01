Ambrosini: “Azzurri condannati dagli errori dei singoli. Su Demme…”

L’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del momento poco entusiasmante della squadra azzurra:

“Il Napoli aveva bisogno di Demme. Fabian in quella posizione è limitato. Lo spagnolo deve giocare più avanti. Chi gioca davanti la difesa deve avere velocità di palleggio e deve sapere saper interdire”.

ERRORI DEI SINGOLI – “Il Napoli non l’avevo visto male contro Inter e Lazio. Gli azzurri sono stati condannati dagli errori dei singoli in questa stagione. Il Napoli ha pagato molto più rispetto alla qualità del gioco. Ieri può essere un punto di partenza perchè vincere aiuta a vincere. Il Napoli è una squadra forte, se torna ad essere ordinata, può far divertire in questa seconda parte di stagione”

