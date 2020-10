Agnelli a Sky: “Noi saremmo partiti per Napoli. ASL interviene quando non si rispettano regole!

E’ intervenuto a Sky Sport il presidente Andrea Agnelli per parlare della mancata partenza della squadra azzurra per Torino:

ADL? Mi ha scritto un messaggio sul rinvio, io gli ho scritto che la Juventus si attiene come sempre ai regolamenti. Può essere leggittimo, ma noi seguiamo le norme, come in ogni altra industria.

Spadafora dice che il calcio non può non tenere conto della situazione critica dei contagi? Protocollo da rifare?

“Non spetta a me dirlo, ci atterremo a questo o ad un altro, non c’è nessun settore della vita che è immune”

Se la ASL di Torino avesse impedito alla Juve di partire per Napoli?

“Noi saremmo partiti, ma non sarebbe intervenuta, per intervenire significa che il protocollo non è stato osservato con meticolosità.

Quale regola non avrebbe rispettato il Napoli? (non risponde, ndr)”.