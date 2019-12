Ag. Jorginho: “Oggi il Napoli non può permetterselo, vale 80mln!”

Joao Santos, procuratore di Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli puntava allo scudetto, come sempre negli ultimi tempi. Ma nel calcio le sorprese ci sono. Per me in Serie A giocano tutti bene, SPAL compresa. Il Napoli è una squadra formata da grandi giocatori, è tutta una questione psicologica. Sarà importante anche il tifo. 4-3-3? Serve un giocate di qualità a centrocampo. Jorginho? In questo momento Jorginho vale 80 milioni di euro e il Napoli non può comprare un calciatore da 80 milioni di euro. Non è che voglia andare, per il Napoli è impossibile spendere 80 milioni di euro”.

