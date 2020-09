A Parma il Napoli atteso da 3″ex”, 2 sono molto particolari

Nel Parma che oggi sfida il Napoli ci sono tre ex azzurri. Passi per Sepe, che è frutto del vivaio azzurro, che ha debuttato giovanissimo in A, per poi giocare poco o nulla: 4 presenze in tutto, Coppa Italia compreso. Grassi e Inglese non hanno giocato un solo minuto con la maglia azzurra-

Grassi venne a Napoli nel gennaio del 2016, la famosa sessione di mercato con gli arrivi di Grassi e Regini. Ufficialmente si è rotto il menisco dopo un paio di minuti del primo allenamento a Castelvolturno. Il sospetto che fosse già rotto, e che l’operazione serviva solo per altri scopi, è fortissimo. Grassi non ha mai giocato con la maglia del Napoli, se non qualche spezzone di amichevoli in estate. Regini entrò in campo nei secondi finali dell’ultima di campionato contro il Frosinone, Grassi neanche in quella circostanza.

Inglese fu acquistato dal Napoli e lasciato in prestito al Chievo. Eravamo nella sessione estiva del 2018. L’anno successivo è andato in prestito al Parma. L’estate scorsa è stato mandato di nuovo al Parma, stavolta con obbligo di riscatto. Inglese è stato sotto contratto col Napoli per tre anni, ma non ha mai visto il San Paolo, neanche dalla tribuna, da giocatore del Napoli.