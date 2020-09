A Parma con un solo obiettivo: la vittoria

Nelle griglie di inizio stagione il Napoli oscilla tra il 3 ed il settimo posto. Dietro, a distanza siderale, da Juve e Inter. Sostanzialmente sulla stessa linea di Atalanta, Lazio, Roma e Milan. Tra il terzo ed il settimo posto cambia tutto, ovviamente. Salire sul gradino più basso del podio ti porta in Champions. Arrivare settimi di lascia ai preliminari di Europa League. Non è proprio la stessa cosa. I valori in campo sono molto simili, per cui bisogna lasciare per strada quanti meno punti è possibile. A cominciare da Parma. Si gioca poco prima di pranzo. Non abbiamo sotto mani le statistiche precise, ma probabilmente quella di Parma è la sfida che il Napoli ha giocato più spesso alla mezza. L’ultima volta è capitato un anno e mezzo fa, nel primo anno di Ancelotti. Ma a memoria ce ne sono state almeno altre due.

Ma lasciamo perdere questo dato che non significa nulla, anche se gli americani ci avrebbero fatto una statistica. Per il Napoli c’è la grande occasione per partire con una vittoria. Il Parma ha cambiato molto rispetto allo scorso anno. Soprattutto ha cambiato dna. Siamo passati dalla difesa bloccata e contropiede di D’Aversa, al calcio d’attacco di Liverani. In genere quando si fanno cambiamenti del genere occorre del tempo. Magari tra un mese e mezzo il Parma sarà la rivelazione del campionato, ma per adesso potrebbe soffrire.

Il Napoli deve approfittare della cosa. Liverani spingerà i suoi all’attacco. Lo faceva col Lecce, a maggior ragione lo farà a Parma. Non ci saranno barricate, ed il Napoli avrà spazi a disposizione. Insigne, Mertens e lo stesso Politano possono fare danni serissimi. E poi c’è Osimhen in panchina che semmai a partita in corso, auspicabilmente col Napoli in vantaggio, potrebbe essere letale in contropiede.

Non sappiamo come il Napoli arriva a questa partita. In pratica non c’è stato alcun test attendibile. Il più impegnativo è stato col Pescara, squadra che un mese fa si è salvata dalla retrocessione in Lega Pro solo alla finale del play-out. Per questo Gattuso punta sui giocatori che conosce e che conoscono il suo sistema di gioco.

Una cosa è certa: vincere è indispensabile. Partire bene darebbe una carica importante all’ambiente.