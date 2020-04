Napoli, Zielinski ad un passo dal rinnovo: un dettaglio ha fatto saltare tutto

La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sul rinnovo di Piotr Zielinski: “Nella sede della Filmauro, al momento di apporre le firme, il procuratore Bolek chiede la presenza di De Laurentiis. L’agente del polacco chiede di rimuovere anche formalmente la minaccia della causa civile per danni d’immagine. Spiegando che il giocatore è pronto a pagare la multa, ma che non si può firmare un accordo così importante senza un atto di fiducia reciproca. Il patron azzurro si mostra irremovibile e quella firma che sembrava ormai cosa fatta non c’è stata“.