“Napoli, Younes la chiave per arrivare a Lobotka”

Younes la “pedina”per arrivare a Lobotka?E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Amin Younes, centrocampista tedesco classe ’93, potrebbe essere la chiave per arrivare a Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco in forza al Celta Vigo è l’obiettivo numero uno per la mediana azzurra e, stando a quanto riportato stamane dal quotidiano spagnolo Faro de Vigo, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto l’ex Ajax, cercato la scorsa estate proprio dal Celta. Lobotka, intanto, approdato il Liga nel 2017 dai danesi del Nordsjaelland per circa 5 milioni di euro, ha un contratto con il Celta Vigo fino al 2023 e una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. A Vigo, sempre secondo quanto scritto da Faro de Vigo, non sarebbero disposti ad accettare un’offerta inferiore ai 20 milioni. Lobotka, come dichiarato qualche giorno fa dal ds del Celta Vigo Felipe Miñambres, era stato vicino al passaggio alll’Inter un anno fa, ma ora sulla sue tracce c’è il Napoli, intenzionato a fare di tutto pur di portarlo in Serie A. Cresciuto con il mito di Marek Hamsik, Lobotka è consapevole di poter giocare un certo tipo di partite con la maglia del Napoli e poi per lui ci sarebbe anche un importante scatto dal punto di vista economico: dai circa 700mila euro attuali a oltre il doppio, per cinque anni.