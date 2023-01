Napoli vs Inter. La Serie A tifa nerazzurro

Napoli vs serie A.

Riprendo una frase di Alessio Tacchinardi.

È inevitabile. Se il Napoli vince a Milano, il campionato è ipotecato definitivamente.

Bellissimo per il Napoli ed i Napoletani ma il resto del campionato?

Si gioca a freccette?

A chi giova un campionato chiuso a Gennaio?

A quali aziende conviene?

Ricordo a me stesso che la macchina serie A è un continuo spendere ed investire. Utili. Si devono far utili.

Chi viene ad investire se il film sappiamo già come finisce?

Un film avvincente che ti tiene attaccato alla poltrona fino all’ultima scena, lo racconti agli amici e li inviti ad andare al cinema, o no?

Allora fuori dai denti, il Napoli gioca a Milano contro l’Inter, il Milan e la, Juventus.

Gioca per sé e per le altre e se vince le scontenta tutte.

L’Inter fa lo stesso. Gioca per sé e per le altre due. Se batte il Napoli fa un regalo a sé stessa e alle due che inseguono.

È un serpente che si aggroviglia su se stesso e si mangia la coda.

Impossibile per questo far pronostici.

La pressione però è tutta sulle spalle di chi insegue. Non possono più sbagliare gli inseguitori. Il Napoli può attentamente amministrare. Amministrazione controllata si potrebbe dire.

La serie A tifa Inter, il Napoli va a Milano per godersi il privilegio di essere capolista ed antipatico a tutti.

