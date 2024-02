Napoli Verona: 11 Singoli non fanno una Squadra

11 singoli non fanno una squadra. 11 persone non fanno una Società.

Il Governo che vince le elezioni senza Programma è pericolosamente debole.

La Pedagogia è una scienza esatta.

Applicata allo Sport ha interpreti dai nomi noti.

Guardiola, Klopp, perché no, Spalletti.

Il Napoli ha battuto Cagliari, Salernitana e Verona, le ultime 3 della classifica per 2-1.

Soffrendo sempre tanto.

Ha vinto per la giocata individuale del suo miglior calciatore.

Il tasso tecnico in questi casi ti salva.

Col Verona, di un Baroni da tener d’occhio, prestazione brutta mascherata dalla giocata da campione di Kvicha. Non si osa immaginare cosa poteva mai accadere se il Verona avesse avuto almeno qualcuno dei suoi ex. Addirittura 12 nuovi tra Dicembre e Gennaio.

È un ossimoro uscire da Napoli – Verona con più incertezze e più timori del precedente.

È un ossimoro uscire da Napoli – Verona con la consapevolezza di non aver deciso chi, come e cosa essere.

Si è vinto ma guai ad Ingannarsi.

Non ci sono molti più Salernitana, Cagliari e Verona da affrontare.

Pedagogista dello Sport

