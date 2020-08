Napoli, Venanzoni (La Città): “Terroni nel dna e fieri di esserlo”

Terrone: sorrido quando qualcuno ricorre a questo termine per apostrofare in maniera negativa un napoletano, un meridionale. Si perché non fa altro che dire la verità.

Ma chi lo dice pensa di offendere, invece dovrebbe sentirsi ghettizzato a sua volta perché non capisce che questi figli di Napoli, del Sud rappresentano spesso un’eccellenza italiana e non solo.

Alla pari dei tanti figli del Nord che questa città la amano e una volta vissuta da “terroni” non la dimenticano più. Cosi anche tanti turisti che vengono da altri Paesi. Tra questi soprattutto i calciatori che indossano la maglia azzurra, che per molti diventa una seconda pelle: non ultimo Dries Ciro Mertens che è uno scugnizzo a tutti gli effetti.

L’ultimo a essere “offeso” è stato Rino Gattuso il quale pur avendo ottenuto gloria, successi e soldi al Nord, da meridionale qual è non dimenticando le sue radici di calabrese, non ha esitato a chiedere conto, rispondendo a muso duro, a un componente dello staff della Lazio dell’accusa gratuita appena rivoltagli a bordo campo.

Noi il nostro orgoglio partenopeo lo manifestiamo quotidianamente e nessuna discriminazione territoriale potrà mutarne la sua Storia.