Napoli, un botto per Gattuso: ecco la bomba ‘Ringhio’

Mister Gattuso diventa il “Bombone”per il capodanno napoletano….ecco “Ringhio”!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Gennaro Gattuso è pronto a fare il…botto. E non soltanto in panchina. Per Capodanno, a Napoli, sarà venduto – nonostante divieti e sequestri – un ordigno chiamato ‘Ringhio’ dedicato al nuovo allenatore azzurro. I precedenti sono tanti ma il più famoso (e longevo) resta sempre ’O pallone ‘e Maradona: tre chili di polvere pirica pressata in una palla, un fuoco d’artificio confezionato per la prima volta negli anni ottanta. Non più in commercio, invece, ‘A bomba ‘e Careca, un ‘botto’ che celebrava il celebro coro della Curva per l’attaccante brasiliano: “Ué Carè, Carè, Carè, tira la bomba, tira la bomba“.