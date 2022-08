Napoli ultimi botti e griglie da rifare

Potrebbero cambiare nettamente le griglie pronosticate dai maggiori quotidiani sportivi nazionali, sulle pretendenti al titolo, nel campionato italiano. La maggior parte delle previsioni sul Napoli, che lo vedevano, al massimo, in corsa per un posto in Europa League, rischiano di fare una figuraccia, soprattutto se nei prossimi giorni, Giuntoli riuscirà a mettere a segno, gli obiettivi nel mirino. Al momento il nome più vicino è quello di Ndombele, prestito dal Tottenham con diritto di riscatto e ingaggio condiviso col club inglese, la trattativa si lega a doppio filo con Fabian Ruiz, c’è accordo col PSG sulle cifre, 25 milioni di euro, bonus compresi. La riuscita dell’operazione, comprenderebbe anche il futuro di Navas e Meret, qual ora il club parigino si accolli gran parte dello stipendio del portiere costaricano, oppure lo svincoli definitivamente, attraverso una buonuscita. In questo caso bisognerebbe trovare una sistemazione anche per Meret, che comunque non vuole rinnovare il contratto e il tempo a disposizione stringe, soprattutto in un ruolo in cui tutte le squadre sono già coperte. Capitolo Raspadori: il Sassuolo ha dato un ultimatum, 48 ore per definire la trattativa o in un senso o nell’altro, la differenza tra domanda e offerta è minima, balla un milione di euro, una cifra talmente minima, che difficilmente possa impedire al calciatore di raggiungere la sua nuova squadra, già entro questa settimana. Nelle ultime ore si è diffusa anche una voce su Milinkovic-Savic, alla quale De Laurentiis ha dato adito con un like su twitter, una mossa più strategica per mettere pressione a Carnevali, evidentemente. Alla luce di queste operazioni, nel caso si dovessero concludere positivamente, i giudizi e gli obiettivi del Napoli cambierebbero drasticamente, persi giocatori e leader importanti, questo si, ma le alternative individuate alzerebbero inevitabilmente l’asticella . Dalla sua, sia il gruppo squadra che l’allenatore, hanno sempre predicato serenità e fiducia, quasi sapessero gli intenti intrapresi dalla società: ringiovanimento della rosa, aumentare la fisicità generale, incrementare la personalità collettiva. Da questo punto di vista tutto sembra convergere verso questa direzione, allora avremmo veramente delle griglie da rivedere, in considerazione del fatto che anche le altre pretendenti non hanno completato il proprio organico e le difficoltà non mancano. La Juventus perderà anche Di Maria per un mesetto, ha problemi a chiudere per Paredes, ed è alla ricerca di un attaccante per sostituire Morata. L’Inter non ha risolto il dilemma Skriniar e probabilmente resterà con la difesa attuale; la Roma non riesce a chiudere per Belotti, più ha un difensore da trovare; infine il Milan è fermo a De Ketelaere, con un altro centrocampista in teoria da trovare e un parco attaccanti un po’ datato. Al 17 di Agosto questa la situazione, con una giornata di campionato disputata, la forte sensazione è che da qui al 01 settembre, molte cose saranno da rivedere.

