Napoli-Udinese 2-1,decide Politano al 95′

In pieno stile Gattuso, una squadra che non molla mai, prova e riprova e alla fine ottiene il risultato. Quando ormai tutti pensavano ancora ad un pareggio per il Napoli, è arrivato lo straordinario gol di Politano: un tiro potentissimo che non ha lasciato scampo a Musso e ha regalato tre punti preziosi al Napoli. L’Udinese, complice anche la vittoria del Genoa sul Lecce, pregustava un punticino fondamentale nella corsa alla salvezza che, ora, dovrà passare da altre sfide.

Il Napoli si è presentato in campo concedendo fiducia a Lobotka in mediana e rischierando il tridente ‘classico’ Insigne, Mertens e Callejon. Senza Okaka e senza Jajalo, Gotti si è affidato a Nestorovski e Walace. La trama della gara è stata chiara sin dall’inizio: il Napoli a fare gioco con possesso e fraseggio corto, l’Udinese attenta a non scoprirsi e pronta a ripartire negli spazi. Strategia che ha funzionato per i friulani in occasione del gol del vantaggio con Zeegelaar che è riuscito a mettere in mezzo un ottimo pallone che De Paul ha addomesticato e scaraventato in rete. A complicare le cose a Gattuso l’infortunio di Mertens al 30′. Infortunio rivelatosi poi provvidenziale: dentro Milik che ha avuto giusto il tempo di posizionarsi in area prima della zampata dell’1-1 a 37″ dal suo ingresso.

Identico fil rouge nella ripresa con il Napoli a dominare la metà campo offensiva e l’Udinese a fare schermo davanti alla porta di Musso, ma sempre molto pericolosa nelle ripartenze. Zielinski ha sfiorato il vantaggio con un gran tiro che ha incocciato la traversa ma è rimbalzato non oltre la linea di porta. Ospina si è superato su una bella conclusione di Lasagna e da ultimo Koulibaly ha deviato contro la traversa uno ‘scavetto’ di De Paul a Ospina battuto. Nel mentre i cambi di Gattuso hanno sortito gli effetti sperati. Quando ormai mancava un minuto al termine dell’incontro, Politano ha ricevuto aperto a destra, è rientrato sul sinistro e ha lasciato partire un gran tito che non ha dato nessuna chance a Musso. Il Napoli conquista una vittoria che lo riporta al sesto posto a pari punti con il Milan. L’Udinese dovrà trovare altrove punti salvezza.

fonte Skysport