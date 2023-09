Napoli: tutti “sotto processo”. I Messaggi hanno Valore

La Lazio ci ha allarmato, il Genoa ci ha confermato il Black out. Detto questo, buttare la croce su Garcia è il nuovo sport napoletano.

Cosa fin troppo semplice. In Italia l’esonero del mister, è lo sport più praticato. Detto fuori dai denti, il mister francese non è certo un gran esempio di simpatia. Non si prodiga particolarmente per tessere contatti e legami ma probabilmente ora occorre una riflessione.

Se io mi chiamo Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka oppure Di Lorenzo, ho appena vinto il campionato, ho dato spettacolo in Europa, ho messo le ali e vedo partire allenatore e direttore, come reagisco?

Mi attendo una campagna di rinforzi, una sessione estiva che aumenti il potenziale della squadra ed invece vedo partire uno dei miei big, cosa avverto?

Se aggiungo che il sostituto del mio allenatore, è, con enorme rispetto, un uomo fuori dai radar internazionali, che messaggio ricevo?

Zero alibi, diciamolo onestamente eppure alcune riflessioni vanno fatte.

L’anno dopo la vittoria è molto probabilmente più complesso di quello vittorioso. Lo si sapeva.

Si è fatto bene?

Si è fatto tutto?

Si è scelto con attenzione, lucidità e competenza?

Tutti sotto “processo”.

