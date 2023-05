Napoli tra Sacro e Profano

“Napoli è la città dei miracoli… Vi voglio bene assai” e “ci ha protetti Maradona”.

Spalletti dixit.

Spalletti tra sacro e profano. Napoli divisa tra sacralità e goliardia. Un mix di miracoli, avvenimenti, cabala ed invocazioni ai santi. Defunti e spiriti fortunati chiamati a raccolta.

Riguardo il pallone , il campo da calcio e la buona sorte, Napoli non fa distinzioni. Mescola tutto. Frulla e serve freddo.

Fede, Credenza e Fortuna si amalgano come in un ricetta prelibata. Una crema dolce servito sul vassoio del tifo.

Napoli è e resta la capitale del Sacro ed allo stesso tempo del Profano.

Stemmi, stendardi e vessilli sono più che colorate immagini. Rappresentano “istituzioni” sacre. Monumenti “immortali” di un credo che si tramanda. 3

Generazioni abbiamo scritto. 3 Generazioni che si tramandano simboli e credenze.

Sacro e profano appunto.

Chiesa cattolica unita alla bella ‘Mbriana. Parafrasando il professor Bellavista e Luciano De Crescenzo,

Napoli resta l’ ultima possibilità che ha l’umanità di vivere nel profondo l’essenza del Reale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati