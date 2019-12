Napoli, Torreira resta la tentazione

Torreira nei piani azzurri…ma anche di De Laurentiis?E quanto siu legge in questo articolo pubblicato su il VCorriere dello SAport.it Dopo gli auguri arriva il mercato. Gennaio è a un passo e il Napoli ha le idee chiare. Serve un regista da incastrare al centro della mediana per assecondare le idee di Gattuso e del suo 4-3-3 che prevede il classico play. L’obiettivo principale è Lucas Torreira dell’Arsenal, 24 anni a febbraio. Non c’è solo lui, l’elenco è folto, tra suggestioni e ipotesi, come Berge del Genk o Lobotka del Celta Vigo, fino al gioiellino Soumaré del Lille per cui ci vorranno (almeno) 50 milioni di euro. Ma oggi si può anche lavorare per il domani: il Napoli ha le mani su Sofyan Amrabat (23) del Verona, un centrocampista completo, pupillo di Juric, che interessa da tempo al club azzurro come investimento per l’estate. Ma col Verona, per giugno, si parlerà anche di Kumbulla, 20 anni, difensore con ampi margini di crescita .C’è una casella da riempire, è quella del regista, con un nome su tutti: Lucas Torreira che il Napoli ha seguito quando era alla Sampdoria, lo ha sfidato in Europa League, ha subito un suo gol, non ha smesso di monitorarlo e ora vorrebbe provare ad avvicinarlo. Costa tanto e la trattativa, Arsenal permettendo, può sbloccarsi anche con la formula del prestito.