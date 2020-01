Napoli, tornano i titolarissimi! Gattuso ha due obiettivi contro l’Inter. Dubbio Fabian

Il Napoli vuole i tre punti contro l’Inter,tornano i titolarissimi …..Se ne scrive in questo articolo pubblicato su Tuttosport.it .L’edizione odierna del quotidiano TuttoSport, nello spazio riservato al calcio, si proietta alla prossima sfida di campionato del Napoli in programma il prossimo sei gennaio contro l’Inter allenata da mister Antonio Conte. Gennaro Gattuso ha due obiettivi. Primo: sta tenendo vivo il proposito di mettere più forza nelle gambe dei suoi calciatori, con l’auspicio che il lavoro possa essere metabolizzato quanto prima. Così da evitare i primi tempi sotto ritmo vissuti contro Parma e Sassuolo.L’altro obiettivo del coach calabrese è quello di creare una fidelizzazione emotiva con i senatori della squadra, puntando al recupero completo di calciatori come il capitano Insigne. Mentre con Ancelotti la formazione era diversa di gara in gara, con Gattuso si tornerà all’undici mandato giù a memoria, perché formato dai titolarissimi. Per la gara di lunedì contro l’Inter, l’unico vero dubbio dovrebbe essere rappresentato da Fabian Ruiz. L’influenza lo ha messo ko e oggi si saprà se tornerà ad allenarsi, in caso contrario è pronto Elmas.