Napoli-Torino 1-0, le pagelle: Osimhen e Ospina determinanti…e Spalletti suona l’ottava sinfonia

Dopo la pausa per le Nazionali, gli azzurri tornano in campo e vincono 1-0 la sfida contro un ottimo Torino, nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Spalletti si aggiudica l’ottava vittoria consecutiva nonostante la sfortuna che si presenta con un palo, un rigore sbagliato e un gol annullato. Determinanti sono stati Ospina, con un paio di interventi decisivi e Osimhen, che con un bel colpo di testa regala, con l’ottava vittoria consecutiva, la conferma del primato in classifica.

Ospina 8

Due interventi decisivi, uno per tempo. Salva su Brekalo nei primi 45 minuti. Poi si ripete al 65′ con un miracolo sempre su Brekalo. Fondamentale

Di Lorenzo 7

L’esterno azzurro spinge con continuità senza trascurare la fase difensiva, gli viene annullato un gol per fuorigioco millimetrico. Costante

Rrahmani 6,5

Altra buona gara per il centrale azzurro, preciso nelle chiusure e sicuro negli appoggi. Nella ripresa soffre un pò in più l’irruenza granata. Affidabile

Koulibaly 6.5

Un muro in difesa, combatte ed è il punto di riferimento dei compagni di reparto.

Mario Rui 5,5

Singo gli da più di un grattacapo, soprattutto nel primo tempo. Grinta e impegno non mancano, tocca tantissimi palloni ma è poco preciso nei passaggi ed è poco incisivo in fase offensiva. Rischia tantissimo quando a metà ripresa lascia solo in area di rigore Brekalo.

Anguissa 7,5

Recupera un infinità di palloni e regala al pubblico del Maradona numeri da trequartista. Insostituibile

Fabian Ruiz 6

Nonostante la marcatura stretta dei mediani del granata riesce a dettare bene i tempi della manovra

Zielinski 5

Spento, senza errori, ma anche senza verve

71′ Elmas 6

Entra bene in partita, dando il suo contributo nell’azione del gol vittoria di Osimhen

Politano 5,5

Non riesce a trovare il guizzo finale, tanto movimento ma non è concreto. Spuntato

60′ Lozano 6

Si presenta alla partita con un palo che grida vendetta, ficcante

89′ Juan Jesus sv

Entra per difendere il risultato

Osimhen 8

Partita molto complicata, la marcatura di Bremer gli rende la vita difficile. Nonostante questo, quando ha campo è devastante. Sbaglia un gol di testa alla sua portata, ma il gol che realizza è pesantissimo: sempre più decisivo

Insigne 5

Partita da dimenticare. Si presenta sul dischetto e sbaglia, poi tanti altri errori. Terzo rigore in stagione sbagliato, iniziano a diventare tanti.

71′ Mertens 6.5

Determinante nell’azione del gol del vantaggio, con un misto di tecnica e triangoli

All. Spalletti 7.5

Trova l’ottava sinfonia, con le unghie e con i denti. Soprattutto, leggendo ancora una volta la gara in modo perfetto e dosando le risorse a disposizione

