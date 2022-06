‘Napoli Titolare’: Zanoli regna in Under21

La Nazionale Italiana, sebbene abbia pareggiato nell’ultima gara contro la Germania, sta soffrendo molto in termini di giocatori che possono vestire la maglia Azzurra.

Come giustamente ha dichiarato anche Florenzi al termine del match, indossare la divisa della Nazionale è un compito di rilevante importanza perché di fatto si mostra al mondo la bandiera italiana.

Un compito difficile che però i ragazzi di Mancini, nell’estate del 2021, sono riusciti a portare a termine con fierezza, fin quando poi non è arrivata la qualificazione per i Mondiali di Calcio.

Una qualificazione che per l’ennesima volta ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi Italiani, complice la stanchezza di un campionato difficile sicuramente. Tuttavia le alte cariche del calcio italiano si sono interrogate in merito alla questione ‘giovani leve’.

Infatti il CT della Nazionale, sono anni che ha difficoltà nel trovare giocatori: giovani, bravi, italiani che possano vestire i colori azzurri.

Il problema è da ricercare nel vivaio delle squadre di calcio. I giovani infatti non solo non sono sufficientemente stimolati, ma vengono anche ‘abbandonati’ a loro stessi da coloro i quali invece dovrebbero avere premura nell’aiutarli a crescere.

Ma, sebbene ci sia un problema non irrilevante nel calcio italiano, il quadro generale non può definirsi del tutto catastrofico.

Il Napoli infatti vanta non pochi giovani futuri campioni.

NAPOLI CALCIO ZANOLI FOTO MOSCA

Zanoli dalla SerieA alla titolarità nell’Under21

Uno dei nomi del Napoli che sta regalando delle soddisfazioni è Alessandro Zanoli. Il ragazzo classe 2000 infatti si è già fatto conoscere dai tifosi azzurri. Il giovane di Carpi è entrato nella scena della Serie A il 20 settembre 2021 in occasione del match Napoli – Udinese con la vittoria di 4-0 per gli azzurri.

Ma la titolarità è arrivata il 3 aprile del 2022 quando sul campo dell’Atalanta ha vinto per 3-1 nella trentunesima giornata di campionato, sostituendo Di Lorenzo.

Anche se deve lavorare ancora tanto per raggiungere livelli da fuoriclasse, è un ragazzo che riesce a difendersi bene sul campo verde.

Infatti oggi veste la maglia Azzurra dell’Under21. Se da un primo momento, la titolarità era destinata a Raoul Bellanova, oggi sembrerebbe essere di Zanoli.

Bellanova infatti, per un risentimento fisico, ha dovuto abbandonare il ritiro, cedendo il titolo all’azzurro.

Una soddisfazione non solo per Zanoli ma anche per il Club di DeLa, il quale sta investendo moltissimo sulle giovani leve.

Per il momento i ragazzi del CT Paolo Nicolato sono impegnati ad affrontare la qualificazione per l’europeo di categoria. Gli azzurrini, in testa al girone F, dovranno sfidarsi contro: Lussemburgo, Svezia e Irlanda.

Un occasione per ‘spiare’ il gioco degli azzurrini che possono mettersi in mostra agli occhi di Roberto Mancini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati