Napoli terzo dopo la prima manche

La Uefa stila una classifica. Stagionale e parziale. Il Napoli di Spalletti segue di poche misure due colossi.

Bayern Monaco e Liverpool. Esempi di azienda talmente grandi che il solo fatto di non essere tanto lontani, è in onore ed un privilegio.

Il Napoli 5.0 di Agosto – Novembre merita largamente la terza posizione. Medaglia di bronzo che vale un oro. Mi fa pensare al bronzo di Yuri Chechi dopo milioni di vicissitudini.

Spalletti il mezzo miracolo lo ha fatto, poche parole e nessuna critica. Il Napoli del toscano ha impressionato ed il Liverpool lo sa bene.

A metà della prima manche il Napoli è nei tre. Chi ama lo sci, gigante e slalom, sa che nella seconda manche l’ordine di discesa si inverte. Il peggio piazzato scende per primo con neve e tracciato perfetto. L’ultimo può diventare primo. Quasi mai accade ma la possibilità c’è.

Spalletti il toscano conosce benissimo questa caratteristica dei “ritorni” e questa Sosta ci dirà tanto della preparazione atletica e mentale del calcio anno 2023. Un unicum. Nessuno sa, tutti vogliono sapere.

Resta il dato bello e confortante.

Primi con 8 punti sulla seconda. Primi e con una prima parte di stagione brillantissima.

Non importa il piazzamento della prima manche, è solo per la tv e per lo show, serve arrivare primi in fondo.

Sciatori e ciclisti insegnano.

