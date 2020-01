“Napoli su Vertonghen del Tottenham”

Vertonghen e il Napoli,sara’ la volta buona?E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Il difensore belga andrà in scadenza a giugno e gli Spurs vorrebbero cederlo per non perderlo a parametro zero a giugno. Secondo il The Telegraph gli azzurri sarebbero in pole, ma c’è un interessamento anche da parte dell’Ajax….Napoli attivissimo sul mercato. Oltre a Lobotka e all’esterno sinistro dell’Olympiacos Leonardo Koutris, stando a quanto riportato dal tabloid inglese The Telegraph, gli azzurri sarebbero interessati anche al difensore centrale in forza al Tottenham Jan Vertonghen. Il belga a giugno andrà in scadenza di contratto e gli Spurs non vorrebbero perderlo a parametro zero, per questo starebbero spingendo verso una cessione in questa finestra di mercato. Il Napoli, sempre secondo The Telegraph, sarebbe alla ricerca di un centrale difensivo d’esperienza, pertanto Vertonghen potrebbe essere il nome giusto per la retroguardia di Rino Gattuso. Gli azzurri, però, sempre secondo il tabloid inglese, non sarebbero i soli ad aver messo gli occhi addosso a Vertonghen. Per il belga, infatti, si parla anche di un possibile ritorno all’Ajax, club nel quale il classe ’87 ha militato dal 2008 al 2012 prima del passaggio in Premier League al Tottenham.