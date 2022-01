Napoli su Gatti, è “guerra” con il Torino

Dopo l’acquisto di Axel Tanzuebe, il ds Giuntoli è pronto ad imbastire una nuova trattativa per il difensore del Frosinone Federico Gatti.

Classe 1998, il difensore italiano ha attirato su di sè gli interessi di Napoli e Torino e chissà se riuscirà ad entrare anche nel giro della nazionale allenata da mister Mancini.

Il prezzo del cartellino si aggira sui 10 milioni per il difensore autore di ottime prestazioni nel campionato cadetto, condite da 16 presenze e 3 gol, prestazioni che attualmente vedono la squadra qualificata ai playoff promozione.

La strategia della società azzurra è quella di acquistare il difensore in questa sessione di mercato, per poi girarlo in prestito sempre al Frosinone, operazione che consentirebbe di far completare quella maturazione che serve ai giocatori giovani.

La sensazione è che il Frosinone si possa accontentare di 8 milioni, ora la palla passa al Napoli che deve anticipare le mosse del Torino ed accontentare le richieste del Frosinone.

