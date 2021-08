Napoli su Amrabat: la situazione

Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino acquistato lo scorso anno alla Fiorentina, ha clamorosamente floppato dopo l’ottima annata al Verona.

Il 24enne ex Feyenoord potrebbe andare via già in questa stagione. Visto il prezzo d’acquisto (18 milioni), non sarà facile venderlo a titolo definitivo. Il tecnico Vincenzo Italiano non lo considera indispensabile e ha dato il via libera alla cessione. Una cessione possibile in prestito con diritto di riscatto.

Su Amrabat si registrano gli interessamenti di Napoli e Torino. Ivan Juric lo accoglierebbe a braccia aperte. Lui che lo ha avuto in quel di Verona. Lo stesso calciatore è assolutamente disposto a cambiare aria, accettando una nuova destinazione.

Da definire naturalmente le modalità della cessione. Il calciatore va accontentato in termini di ingaggio. Attualmente percepisce 1,5 milioni di euro a stagione. Cifra fattibile anche per il Toro. Per quanto riguarda invece le cifre di una cessione, si parla di un prestito oneroso a 2 milioni, con altri 12 per il diritto di riscatto.

Lunedì ci sarà l’incontro decisivo con la Fiorentina. L’addio è altamente probabile. Poi entreranno nel vivo i negoziati con i club.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati