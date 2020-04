Napoli, spunta un nome nuovo per l’attacco: tifosi increduli

Il reparto offensivo del Napoli potrebbe essere interessato da una vera e propria rivoluzione. L’unico punto fermo dovrebbe essere rappresentato da Insigne, che con la separazione da Raiola ha dato un segnale chiaro sulla sua volontà. L’intenzione di “Lorenzinho”, più volte affermata pubblicamente, è quella di restare in azzurro: da capitano e da simbolo del progetto.Attacco Napoli: tante possibili partenze,Diverso è invece il discorso per gli altri big dell’attacco. A cominciare da Mertens, la cui situazione resta pericolosamente in bilico viste le difficoltà a mettere nero su bianco il sospirato rinnovo concordato a inizio marzo con De Laurentiis. Anche Milik sembra sul piede di partenza, destinazione Juventus, mentre un altro leader storico degli ultimi anni, Callejon, andrà via certamente: probabilmente in Spagna. Napoli, i grandi obiettivi di Giuntoli,Anche la situazione di Lozano è da definire: visto l’ingente investimento effettuato la scorsa estate (oltre 40 milioni), il messicano sarà ceduto solo in caso di offerta irrinunciabile. Se non dovessero arrivare richieste, potrebbe anche restare alla ricerca di un difficile rilancio. A gennaio il club partenopeo ha già definito l’ingaggio di Petagna dalla Spal. In più, il ds Giuntoli segue con interesse numerose piste, tutte straniere, dall’attaccante Jovic del Real all’iraniano Azmoun dello Zenit, a cui nelle ultime ore si è aggiunto il nome di Osimhen del Lille.Napoli, il nome nuovo per il centravanti,C’è un nome a sorpresa, però, e a tirarlo fuori è il Corriere dello Sport in un articolo riguardante i possibili intrecci di mercato con l’Everton di Ancelotti. “Dall’Inghilterra raccontano – si legge nell’edizione odierna – che nell’ambito delle discussioni relative ai vecchi obiettivi azzurri di Ancelotti, e dunque Lozano e Allan, sia affiorato il nome di Moise Kean come potenziale e parziale contropartita tecnica. L’idea resta stuzzicante per il Napoli: Carletto è sempre molto interessato a Lozano e Allan, per abbattere il valore del pacchetto Kean potrebbe diventare una contropartita interessante”.Kean, vecchio pallino del Napoli di De Laurentiis,Kean, peraltro, è un vecchio pallino del presidente del Napoli. De Laurentiis lo ha cercato già in passato, quando sulla panchina del Napoli c’era proprio Ancelotti, perché il prodotto del settore giovanile della Juventus risponde pienamente ai suoi target: giovanissimo, potenzialmente molto forte, soprattutto rivendibile a peso d’oro tra alcuni anni. Insomma, nonostante le difficoltà palesate al suo primo anno di Premier League, quello di Kean resta un nome di grande appeal per il club azzurro.Mercato Napoli, le reazioni dei tifosi,Ma cosa ne pensano i tifosi partenopei di questo nome a sorpresa? “Mi sembra di vivere un incubo: via Mertens, via Callejon, mettiamoci anche Milik: e al loro posto chi? Nessun nome serio”, scrive preoccupato Edoardo. “Ma ci rendiamo conto che si fanno i nomi di Azmoun, Jovic, ora Kean? Per favore, ditemi che siamo su Scherzi a parte”, incalza Sandro. “A me a dire il vero fa ridere pure Milik alla Juve“, ironizza Pasquale. “Kean? A questo punto teniamoci Milik“, è il paradosso di Claudio.fonte Virgilio