Napoli spazio ai giovani: età media della nuova rosa di Spalletti

Il Napoli sta cambiando, non solo in ottica calciomercato. Un cambiamento che è iniziato con l’addio di Lorenzo Insigne, passando all’acquisto di cartellini che non arrivano ai 30 anni d’età.

Una scelta significativa, non solo per il Napoli, ma per tutto il mondo del calcio nazionale e non.

Infatti, solo poche settimane fa, in una delle riunioni delle massime cariche del calcio nazionale, hanno disquisito proprio in merito ai giovani calciatori. Giovani, la parola chiave. Si perché negli ultimi anni l’idea comune era quella di acquistare giocatori affermati, di talento , che potessero assicurare le massime prestazioni in tutte le competizioni più importanti.

Un idea che però andava a discapito dei giovani che, così facendo, non avevano modo di poter crescere, migliorare e perché no, diventare dei talenti.

Ma oggi sembra che qualcosa sia cambiato nel profondo, soprattutto grazie alle scelte di Aurelio de Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti.

Il primo, ha scelto i giovani per una quesitone economica. Solitamente, tranne delle eccezioni, i giovani hanno un cartellino meno costoso rispetto ai colleghi più grandi.

Spalletti invece, ha preso la decisione di scegliere i “piccoli” per una questione fisica. La reattività di un ragazzo sotto i 25 anni è notevolmente superiore rispetto ad uno over 30.

Giuntoli ha cercato i giocatori che potessero soddisfare le richieste dei due su citati.

Ed ecco la nuova formazione, da completare ovviamente, di Luciano Spalletti.

La nuova formazione under 28 del Napoli

4 – 2- 3 -1

Meret 25 anni

Olivera (24anni) – Koulibaly ( 31anni) – Rrahmani (28anni) – Di Lorenzo ( 28anni)

Fabian ( 26anni) – Anguissà (26anni)

Kvaratskhelia (21anni) – Zielinski (28anni) – Lozano (26 anni)

Osimhen (23anni)

Una formazione ringiovanita di ben 3 anni, con il simbolo di questo cambiamento nella figura di Kvaratskhelia il quale ha l’onere e l’onore i sostituire la figura storica di Lorenzo Insigne a soli 21 anni.

