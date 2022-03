Napoli, sicuri che il colpevole sia Spalletti?

Dopo tanta voglia di Napoli, in una settimana che accompagnava la squadra e’ la citta’, ad un “trionfo” tanto desiderato, quanto atteso, da tutto il popolo azzurro, ecco che le polemiche infervorano, ed oscurano, squadra ed ambiente.

Si e’ passati,da una vittoria pressoche’ “annunciata”, ad una sconfitta giunta al momento giusto, dove finalmente si potrebbe avere piu’ chiari, i fondamenti di tale pensiero, anche perche’ passione e razionalita’, in molti casi, prendono strade diverse.Come ad esempio, vivere una settimana da Dio, non riuscendo mai a salire sull’ arca degli eletti!

Ora vi spieghero’ di cosa parlo, sperando di poter essere esaustivo ed evitando pensieri “osceni” verso chi, del silenzio, ne ha fatto un tenore di vita. Il “tranello” e la gara dell’ Olimpico, vinta al 94’, o meglio gettata al vento dalla Lazio, per una prodezza di Fabian Ruiz, a tal proposito, ma siete davvero convinti che sia da grande squadra?…Ma torniamo a noi, da qui parte la strada verso il Milan, il famoso “diavolo tentatore”

Queste parole vengono un attimo archiviate, nella spasmodica attesa della gara che puo’ valere lo scudetto, ed allora “l’immortalita’” prende il sopravvento, il Vesuvio inizia a fumare “tricolore”, ed il tecnico si fa la barba con la “lametta”.

Tutta Napoli e’ in piazza, con il tecnico capintesta, in una girandola di emozioni e ricordi che ritornano, chi si affida a Diego ,presente nel riscaldamento di Monaco, bei tempi, chi al Santo Patrono, ed il Maradona diventa di nuovo il “catino” dei palazzi tremanti di Fuorigrotta. Pieno di passione e di speranza, ma c’e sempre una poltrona, occupata dal silenzio, coperta da una giusta mascherina, che non ne copre gli occhi, per molti parlanti, per altri traditori!

Ma il “diavolo” e li, e trasforma un “flipper impazzito”, in un dolore per un popolo intero, distruggendo in poco tempo,con un sol “tocco”, tutti i sogni coltivati fino a quel momento!. Ma c’e un detto antico, quanto vero, “Aiutati che Dio ti Aiuta” ed il Napoli visto Domenica,non si e’ aiutato, ed i motivi sono nascosti da chi non vuol farli vedere .La personalita’ ed il carattere non si possono inventare, e non esistono presidenti o procuratori che possono cambiare realta gia’ viste, il Napoli e questo, e non da adesso, ma da almeno tre lustri e tre anni!

Un allenatore di calcio, che e’ stato uno dei piu bravi a mio giudizio, oltre che un mio caro amico, che nel calcio conta la testa! e devo dire che a distanza di tempo, aveva ragione, sto parlando di Mister Giovanni Simonelli, che ho definito “lo psicologo” della panchina. Ed e’questo che manca al Napoli, “la mentalita’ ” , cioe’ essere preparati alla vittoria, sapere di poter competere per vincere, e non trovarsi li’ perche’ altre son dietro, ma perche’ tu sei vincente!

Ecco perche’ non son mica certo della colpevolezza del tecnico, oppure dei calciatori stessi, arrendevoli in toto contro il “diavolo” rossonero, dove molti son sembrati assenti, e non e la prima volta negli ultimi 6 anni almeno, forse perche’ sanno che qui non si vince? Perche’ il progetto si chiama partecipare alla Champions? E quando torneranno Roma e Juventus, a cosa parteciperemo? Senza dimenticare l’Atalanta che ha uno stadio di Proprieta’ oltre che una nuova e forte societa’!

Allora, che il Napoli abbia perso e male,e vero quanto il mare,ma perche’ il Napoli cade sempre sulla mancanza di personalita’, sulla fisicita, sul mercato invernale, sul mercato di Agosto…una domanda ed una risposta siete riusciti a darvela?

Ho visto in questi giorni tante bandiere e vessilli, ricchi di speranza e passione, custodite in un unico ed infinito amore per questa maglia e questi colori, ed il tecnico e solo colpevole di aver creduto che questo gruppo poteva, ma il tempo dell’ arrangiarsi e finito! Il Palazzo senza fondamenta non ha futuro!

E se non si ha il bonus 110%, allora si lavora per migliorarlo, e non distruggerlo per farne un altro con la stessa modalita’, perche credo che lo abita lo ha sempre rispettato, ed ha pagato “condominio” per aiutarlo a migliorare…non per crollare!

Insomma, chi allena e va in campo e’ sempre colpevole, ma di Maradona c’e ne stato uno solo, e lui non ha illuso mai nessuno, anzi, ha regalato 7 anni di grande calcio, ma c’era un progetto che lui ha preteso, atto a vincere, e se non si e grado di farlo bisogna dirlo, lo scudetto non e’ approssimazione o colpo di fortuna,e organizzazione, voler vincere e dare lustro a tutto, soprattutto alla Societa’,e tweet sono un bel rifugio, ma la verita’ va detta, perche’ il Napoli si ridimensiona?…E quanto ancora dovra’ attendere Napoli per vincere domani?…questo ne Spalletti e ne altri prima di lui, calciatori compresi possono dirlo…Questo spetta solo al “padrone”, coluoi che ieri avrebbe gioito in caso di vittoria twettando “Forza Napoli”…Ma il suo silenzio assordante nella sconfitta, vale piu’ di mille risposte alla volonta’ di incamerare vittorie…perche ‘ quelle economiche sono piu’ che abbondanti!

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati