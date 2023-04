“Napoli siamo Noi” Tifosi contro De Laurentiis

Napoli è unica. In tutto e per tutto. Inferno e paradiso, direbbero i Credenti. Il guaio è che di questa strana dicotomia è la stessa città a rendersi protagonista.

Autolesionismo in perfetto stile mediterraneo.

Il Napoli 5.0 è praticamente campione d’Italia, faccia i gesti di rito chi è scaramantico. Riceve stasera il Milan per “chiudere” aritmeticamente i giochi e fuori dallo stadio, anziché festeggiare tra bandiere e bambini, si apre un tribunale ed un processo al presidente.

Giusto? Errato?

Ognuno ha le proprie idee ma Napoli non è Milano tantomeno Londra o New York. Lo tenga sempre a mente il presidente.

Incredibile? Se accadesse altrove ma Napoli è unica anche in questo. Pur nel mezzo di un momento storico e di gioia, si può imbastire un vero e proprio momento di battaglia.

La tifoseria “popolare” contro De Laurentiis. Il popolo schierato contro il padrone. Se non si trattasse di pallone moderno ed annus Domini 2023, parrebbe un rigurgito rivoluzionario anni 60.

Napoli siamo noi, grida la curva. Lo spicchio di stadio da sempre caratterizzata dai popolari. Prezzi e possibilità.

Operai contro il padrone. L’antica questione.

Di chi è la fabbrica?

Di chi è questa azienda?

Conta o no l’operaio che ogni giorno mette in moto la catena di montaggio?

Visioni del mondo.

Intanto fuori dal Maradona, c’è un tribunale ed una sentenza già emessa.

Napoli siamo noi.

