Napoli, si stringe per Lobotka: nuovo incontro tra Giuntoli e gli agenti del giocatore

Ore freneitiche per il ds Cristiano Giuntoli….Lobotka-Napoli…ci siamo?E quanto scritto in questo articolo pubblicato su Skysport.it Nuovi contatti in programma per portare il centrocampista slovacco 25enne a Napoli. In calendario un incontro tra il ds Giuntoli e gli agenti del giocatore, che intanto preme per il trasferimento in Serie A. Il Celta Vigo chiede tra i 22 e i 23 milioni più bonus per il suo cartellino. Parti al lavoro per limare le distanze…Prosegue la trattativa per portare Stanislav Lobotka al Napoli. Dopo l’offerta presentata dal club azzurro, pari a circa 17-18 milioni di euro più 2 di bonus, e la valutazione del Celta Vigo, oscillante tra i 22 e i 23 milioni più bonus, oggi è in programma una nuova tappa nell’operazione, alla ricerca dell’intesa totale che ancora comunque non c’è. Il ds Cristiano Giuntoli sarà nella sede del Napoli, a Castel Volturno, dove sono attesi anche gli agenti del centrocampista slovacco classe 1994, che si divideranno tra l’Italia e Vigo. Il Napoli ha identificato in Lobotka, arrivato in Spagna dal dal Nordsjaelland e in campo 90 volte con il Celta dal 2016 ad oggi, il nuovo regista per la squadra di Gattuso, e ha fretta di chiudere la trattativa.Serve un altro passo tra i club per avvicinare domanda e offerta: le parti lavorano su un trasferimento a titolo definitivo con pagamento del cartellino del giocatore nell’arco di quattro anni. La volontà del centrocampista 25enne, che ha già parlato con il connazionale Marek Hamsik, è quella di trasferirsi in Italia e lo stesso Lobotka spingerà per accelerare la sua cessione. Quello che porterà al ritorno in campo della Serie A, con il Napoli che ospiterà l’Inter nel giorno dell’Epifania, sarà quindi un fine settimana importante anche per capire cifre, tempistica ed evoluzione dell’operazione Lobotka.