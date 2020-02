Rinnovo Zielinsky….la clausola l’ostacolo!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Futuro tutto da scrivere per Piotr Zielinski: il contratto del polacco scade nel 2021, Giuntoli ha già offerto un accordo fino al 2024. Aurelio De Laurentiis, però, vuole inserire una clausola rescissoria tra gli 80 e i 100 milioni, un’eventualità non gradita al centrocampista.