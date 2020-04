Napoli, senti Zoff: “Meret? Deve giocare”

Dino Zoff, numero uno e capitano della nazionale campione del mondo in Spagna nel 1982, intervistato da Radio Marte, ha parlato di Alex Meret, portiere del Napoli e tra i giovani più promettenti tra i pali. “Un portiere giovane così forte è importante che giochi e faccia esperienza – commenta Zoff -. Non so cosa consigliare a lui. Meglio se giocasse a Napoli. Questa storia del gioco con i piedi ha un po’ stufato. Il portiere è decisivo quando para. La personalità si dimostra tra i pali e non fuori. Meret deve crescere nel guidare la difesa? Può darsi ma certe cose sono implicite. Il portiere tra i pali e sulla palle lunghe è padrone della sfera. Poi l’intesa con i compagni cresce giocando”. Sul dualismo con l’altro estremo difensore azzurro Ospina commenta: “Non entro nel merito nelle legittime scelte che sta operando Gattuso”.A proposito del ritorno in campo dopo l’emergenza Coronavirus, che ha costretto il calcio italiano a fermarsi, Zoff ha unidea chiara: “Se i tempi sono lunghi o meno dipende dalla pandemia, il calcio aiuta a passare in casa qualche giornata. È fondamentale ripartire in sicurezza. È ovvio che gli agglomerati dei tifosi vanno evitati. La valutazione andrà fatta tra una decina di giorni almeno. Non conta molto se un club o un altro vogliano o meno riprendere”.fonte Corriere dello Sport