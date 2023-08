Napoli Sassuolo 2-0: Napoli “comodamente” primo

Non si offenda il buon Dionisi ma il Sassuolo, almeno al momento, è poca cosa.

Il Napoli, onestamente, giochicchia eppure non soffre mai.

Seconda giornata di esperimenti.

Il primo tempo scivola via sereno e finisce in vantaggio col rigore di Osimhen. Il Napoli spinge senza acido lattico. Ritmi giusti.

Kvaratskhelia parte dalla panchina. Sulla sua fascia gioca Politano.

Kvara è altra cosa.

Entra e dà brio poco dopo l’errore dal dischetto di Raspadori. La manovra, con Kvara, diventa più brillante. Il Sassuolo può davvero poco. In 10 poi veramente nulla.

Il secondo tempo è una amichevole brillante di Agosto. Il ritmo si solleva e capitan Di Lorenzo raddoppia.

Consigli è il miglior in campo nella formazione emiliana.

Un po’ sprecone questo Napoli agostano.

La lucidità verrà in autunno.

Garcia al 60′ ha fatto un solo cambio. Il Georgiano. Fa caldissimo ma Garcia sceglie l’amalgama. Ha bisogno di vedere il suo gruppo.

Il nuovo gruppo.

Poi i cambi a risultato messo in cassaforte.

Tre al 38′ della seconda parte di gara.

Simeone, Elmas ed il nuovo acquisto Cajuste.

Napoli per 10 minuti con 2 punte di ruolo.

Simeone affianca Osimhen.

Troppo Napoli per il piccolo eppur volenteroso Sassuolo.

Messaggio a Milan ed Inter, il Napoli c’è.

Anche quest’anno.

