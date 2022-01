Napoli-Sampdoria: Le pagelle di persemprenapoli, Petagna da urlo, Lobotka onnipresente!

Napoli- Sampdoria 1-0, vittoria importante per gli azzurri che restano in scia scudetto a quota 43 punti a +2 dall’Atalanta vincente contro la decimata Udinese, e + 8 dalla Juventus che stasera affronta la Roma di Mourinho all’ Olimpico. Spiccano nel Napolimle prove del “gregario ” Petagna, che ogni volta chiamato in causa risponde presente, e dell’ ormai onnipresente Lobotka, che da oggetto misterioso di Gattuso, diventa insostituibile con Spalletti. Nota ancor piu lieta, la conferma di un ritrovato Ghoulam, mentre si registra l’infortunio di Lorenzo Insigne, probabile stiramento inguinale, ne sapremo di piu’ nei giorni a seguire per il recupero del capitano. Buon Napoli certamente, ma Samp mai davvero pericolosa. Ecco di seguito LE PAGELLE DELLE DUE SQUADRE: Il Napoli:

OSPINA 6: Praticamente inoperoso

JUAN JESUS 6,5: Avrebbe meritato il gol: arrivato a parametro zero come quarto centrale, si sta ritagliando il suo spazio, e lo sta facendo con enorme merito. –

RRAHMANI 6,5: Anche senza KK di fianco, si dimostra essenziale e preciso in ogni suo intervento. Una conferm

DI LORENZO 6: Nessuna sbavatura, come al solito tantissimi km percorsi lungo la fascia destra.

GHOULAM 6,,5: Manca la gamba dei tempi migliori, ma intelligenza calcistica di alto livello. Il piede mancino c’è sempre. (TUANZEBE: Esordio per l’ex Manchester, pochi minuti per lui)

DEMME 7,5: Sempre vicino ai difensori, come il suo compagno di reparto: ciò ha permesso di creare tanta densità e di recuperare palla immediatamente, dando sostegno alla fase offensiva. Ritrovato. (FABIAN RUIZ: Entra in campo per gestire i minuti finali di gara. E lo fa bene)

LOBOTKA 8 Ha una tranquillità tale con la palla che riesce a trasmetterla a tutto il reparto di costruzione, difensori e Demme. Un signor giocatore.

ELMAS 6,5: Con l’uscita di Insigne e il conseguente cambio di assetto, il macedone ha beneficato del cambio di posizione, così come tutta la manovra offensiva azzurra

INSIGNE: 20 minuti per il neo giocatore del Toronto: qualche bel duetto sulla fascia sx con Ghoulam come ai vecchi tempi, prima di uscire per un infortunio muscolare. (POLITANO 6,5: Sprinta, accelera e va al tiro in diverse occasioni.

MERTENS 6: Pecca in lucidità, pur avendo tanto spazio nel secondo tempo. Fallisce l’appuntamento con il gol in almeno un paio di occasioni, che ci avrebbe permesso di terminare la partita con meno pathos.

PETAGNA 8: Non solo un gol di pregevole fattura che regala i tre punti, ma nel secondo tempo è abile a tenere palla e ad allungare la squadra, aprendo spazi per gli inserimenti dei compagni.

La Sampdoria: Audero 6 (46′ Falcone 6,5); Dragusin 6, Ferrari 6 (89′ Yepes sv), Chabot 5, Augello 5,5 (74′ Murru sv); Ciervo 6 (72′ Caputo sv), Askildsen 6, Ekdal 5,5 (45′ Rincon 5,5), Thorsby 5,5; Gabbiadini 5,5, Quagliarella 5.

