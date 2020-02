Napoli-Samp, Ospina o Meret? C’è un favorito tra i pali

Ospina o Meret? Questo il più grande ballottaggio dell’Era Gattuso. Secondo quanto riportato da Il Roma, per la partita di stasera contro la Sampdoria c’è un favorito: ​Ospina ha insidiato Meret fino a sorpassarlo. Ora, nelle idee di Gattuso, è lui il portiere titolare, un cambio di gerarchie dettato da molteplici fattori: l’abilità coi piedi per sviluppare la manovra da dietro ma anche quell’esperienza necessaria (data l’età) per guidare serenamente un reparto che fino a poche settimane fa commetteva errori (e scivoloni) a ripetizione. Ma Meret rappresenta il futuro e Gattuso lo sa bene, anche la società gliel’ha ricordato, per questo la staffetta tra i due andrà avanti ed è difficile, oggi, prevedere cosa accadrà domani.