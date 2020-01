Napoli, Ruiz e Politano: solo palestra per i postumi dell’influenza

Seduta mattutina per gli azzurri, che preparano il monday night con la Sampdoria.Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it

Seduta mattutina per il Napoli, che si prepara al prossimo match di campionato, in programma lunedì sera contro la Sampdoria. A Marassi il calcio d’inizio è in programma alle ore 20.45. La seduta odierna degli azzurri ha previsto inizialmente una fase di attivazione, dopo la quale la squadra, sui campi 2 e 3, ha svolto esercitazioni tecnico tattiche. Successivamente lavoro finalizzato alla costruzione di gioco e partita a campo ridotto e 3 squadre. la chiusura della seduta è stata dedicata a un circuito di forza in palestra. Relativamente ai singoli, terapie e lavoro personalizzato in palestra per Ghoulam. Lavoro personalizzato in campo e palestra per Allan. Palestra anche per Fabian Ruiz e Politano per postumi influenzali. Malcuit continua il suo iter riabilitativo lavorando in piscina.