Napoli, Ritorno al Futuro

Una opa sul calcio mondiale.

Il Napoli ha scelto di crescere e dirlo all’intera piazza. Ritorno al futuro e non c’entra Michael j. Fox.

Ladies and gentlemen, benvenuti nel nuovo mondo. De Laurentiis ha scelto il modello di sviluppo. L’azienda Napoli ha chiarito il messaggio.

Nuovo mondo, nuovo corso, nuova vita.

2024-2030 il Napoli che sfida il Futuro.

A new era from Naples to the world.

Una scritta sulla pettorina del primo allenamento a Castel di Sangro, un messaggio chiaro che il presidente ha desiderato rendere pubblico.

Zero alibi.

Le parole non sono mai soltanto parole. Posseggono sempre un valore e la loro scelta mai è casuale.

Un peso.

L’azienda ha scelto di sfidare i confini.

Il mercato è avvisato.

È ufficialmente salpata la nave del futuro.

Nuova era. Nuovo Napoli.

