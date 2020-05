Napoli, riattivate 4 Ztl

Nella fase 2 dell’emergenza da Coronavirus, in vista di una ripresa delle attivita’ e di un consequenziale incremento di domanda mobilita’, al fine di contenere gli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull?ordine pubblico, sul patrimonio ambientale culturale, l?Amministrazione comunale di Napoli procede alla riattivazione dei quattro varchi telematici di controlli degli accessi delle Ztl cittadine che erano state sospese nella fase 1, con il ripristino, a partire da lunedi’ 11 maggio, dei consueti orari di attivazione: Ztl Tarsia, Pignasecca, Dante: dalle 9 alle 18 tutti i giorni; Ztl Centro Antico: – via del Sole (dopo l’ingresso dell’Ospedale) attivo dal lunedi’ al giovedi’ dalle 9 alle ore 22 e venerdi’, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 9 alle ore 24 e fino alle ore 2 del giorno successivo. In via Miroballo attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17; in via Duomo (altezza piazza Museo Filangieri) attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00; in via Santa Sofia (altezza via Oronzio Costa) attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17 Ztl Piazza del Gesu’: H24 tutti i giorni; Ztl Belledonne, Martiri,Poerio: dalle 19 alle 7 del giorno successivo.

fonte Il Roma