Napoli – Real Madrid: L’ Attesa

Il Vocabolario del Napoli 5.0

La vita non è statica mai. Pensare a ieri è tempo mal speso. Ciò che è trascorso se non diviene Fondamenta, è legno truciolato.

È privilegio di pochi.

Principio di Felicità di pochi Illuminati.

Cosa è l’Attesa se non il privilegiato passo che conduce alla Felicità?

Quel profumo che lascia presagire un momento di intenso godimento?

Per chi ama ed ha imparato ad amare, ATTENDERE , è il periodo più emozionante che anticipa il vero. La realtà.

Attendere è viaggiare col pensiero. Immaginare.

Giocare con la sorte, tirare i dadi e vivere la suspense della visione.

È già vincere.

In Amore, nei viaggi, a teatro, ovunque ci sia ATTESA , c’è la vita vera.

9 mesi attende una madre, 9 mesi attende ed assiste un padre. Un infinito immaginare.

Napoli – Real Madrid è Attesa della Felicità.

Il profumo di una intensa Emozione.

Coraggio Napoli, godi di queste ore. Assapora l’attesa che precede la contesa.

È un privilegio incontrare la squadra più forte del mondo. È un privilegio incontrarla al Maradona.

Serata per uomini forti.

Serata per Emozioni uniche e spesso irripetibili.

Kvsratskhelia, Victor, Alex, Giovanni è ora.

Pedagogista dello Sport

