Napoli – Real Madrid: Il Carattere

Vocabolario del Napoli 5.0

Una scazzottata. A viso aperto e con un numero infinito di cambi di campo. Una vera e propria esibizione di valori. Senza esclusioni di colpi. Vince il Real Madrid ma quanta fatica. Il Napoli perde ma la prestazione, il modo di stare in campo, il senso di tener la testa alta , gli evidenti messaggi di crescita del gruppo, riconducono al termine che oggi consideriamo. CARATTERE.

Il Napoli è un predatore che vuol diventare Re della foresta. Un leone giovane ma che desidera lo scettro. Desidera comandare il suo branco.

Il Napoli è questo. Prendere o lasciare. Prendere. Chiedere al Napoli di rimanere equilibrato e compatto, è utopia. Molto più semplice affidargli il compito di assaltare la diligenza.

Il Napoli è una squadra da assedio anche contro il Real. Può contenere in qualche frangente ma nello stesso istante in cui si chiude, sta già immaginando una furiosa ripartenza.

È la sua Natura.

Lo Scorpione resta scorpione anche sulla schiena di una rana in mezzo al fiume.

Il Napoli è un predatore. Ha fame.

Natura selvaggia. Non puoi chiedere ad un leone di attendere troppo la preda che indugia.

Il predatore vive per la caccia. Il Napoli 5.0 ha questo dna. Lo ha “costruito”. Ha ormai 10 anni questo spirito e guai a chi vuol provare ad equilibrarlo.

Il Real Madrid vince.

Ha uomini nati e cresciuti per vincere in ogni occasione e conduzione. I berretti verde del calcio europeo.

Hanno sofferto, hanno contenuto, hanno rifiatato e poi vinto.

Così vive un predatore.

Bravo Napoli, hai futuro.

Pedagogista dello Sport

